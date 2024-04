Cinco armas de fogo foram apreendidas durante uma operação deflagrada pela Delegacia de Ribeirópolis no povoado Lages, em Nossa Senhora Aparecida. A ação policial, que aconteceu no último sábado, 6, ocorreu em torno do cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigações sobre homicídios e venda ilegal de armas de fogo. Dois homens foram presos em flagrante pela posse ilegal das armas e também de munições.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, que comandou a operação policial, os mandados de busca e apreensão foram expedidos em uma investigação que apura o crime de homicídio e o comércio ilegal de armas de fogo.

“Foram apreendidas cinco armas de fogo, além de munições de diversos calibres. Dois suspeitos foram presos em flagrante pela posse irregular desses materiais”, detalhou o delegado responsável pela ação policial.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.