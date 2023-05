A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória cumpriu os mandados de internação de três adolescentes investigados por atos infracionais de roubo com o uso de arma de fogo. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira (3).

De acordo com as informações policiais, os atos infracionais ocorreram em maio de 2018. No fato, foram levados relógios e aparelhos celulares. Eles exigiram que as vítimas desbloqueassem os telefones.

Após a fuga, pessoas na localidade conseguiram conter um dos adolescentes, com o qual foi apreendido um relógio. A polícia foi acionada em seguida.

As investigações foram iniciadas, e o inquérito policial identificou e provou a autoria dos fatos pelos outros investigados. Os adolescentes foram encaminhados a uma unidade Sócio Educativa da Capital Sergipana.