Na manhã de terça-feira, 2, policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas, no Bairro Mamede Paes Mendonça, no município de Itabaiana.

Os militares realizavam patrulhamento ostensivo, na Rua Professor Lima Júnior, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, ele tentou evadir-se do local, mas foi interceptado pelos PMs.

Após a ordem de parada, a equipe realizou a busca pessoal, e com o suspeito foram encontrados mais de 3 kg de cocaína e R$ 250,00 em espécie.

Em decorrência dos fatos, o envolvido e os materiais apreendidos foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM