Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de feminicídio em Dores

Crime foi praticado contra jovem de 24 anos

O autor do feminicídio que vitimou uma jovem de 24 anos, no último dia 3, em Nossa Senhora das Dores, se apresentou na Central de Flagrantes neste sábado (5). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto e o investigado continua preso.

De acordo com as informações policiais, o investigado chegou à casa da ex-companheira em um veículo, praticou o crime e fugiu em direção à cidade de Japaratuba.

Com a rápida articulação entre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, foi expedido o mandado de prisão do investigado, estando o autor do crime preso e à disposição da Justiça.