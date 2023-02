Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva de investigado por homicídio qualificado em Malhador

Policiais civis da Delegacia de Malhador cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de praticar o homicídio qualificado que vitimou um jovem de 25 anos, em 19 de dezembro de 2021, no povoado Alecrim, no próprio município. A ação policial ocorreu na tarde desta quarta-feira, 8.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Mirna Mota, o detido praticou homicídio contra o homem na praça do próprio povoado, em meio ao desentendimento com o proprietrário de uma motocicleta. A investigação mostrou que o motivo do crime, inclusive, teria sido o descontentamento do investigado em relação ao barulho da moto conduzida pela vítima.

Com a prisão do autor, o inquérito foi concluído e o investigado indiciado pelo homicídio qualificado por motivo fútil. Após a prisão, ele encontra-se à disposição da Justiça.

A polícia reforça a importância da colaboração da população e pede que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas na região de Malhador sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.