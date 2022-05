Polícia Civil de Maruim prende suspeito de torturar a companheira

Na manhã desta sexta-feira (13), uma equipe de policiais civis da Delegacia Regional de Maruim realizou a prisão em flagrante de homem suspeito de praticar tortura contra a própria companheira.

Segundo o depoimento da vítima, as agressões tiveram início por volta das 18 horas desta quinta-feira e continuaram durante a madrugada e a manhã de hoje.

A vítima informou ter sido estrangulada e agredida com socos, além de estar com queimaduras no rosto e nas pernas após ter sido atingida por água quente.

O suspeito foi encontrado e detido no povoado de Brogodó, localizado no município de Santo Amaro das Brotas, e se encontra à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Maruim.