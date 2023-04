Polícia Civil de Propriá prende suspeito de estupro de vulnerável em Aracaju

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), com apoio da Delegacia Regional de Propriá, prendeu um homem de 38 anos investigado pelo estupro de vulnerável, ocorrido no Povoado São Miguel, no município propriaense. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19, em Aracaju.

Atualmente, ele estava sendo investigado pelo estupro de uma criança, no Povoado São Miguel, em Propriá. Segundo a delegada Natasha Gusmão, que esteve à frente da ação, o suspeito já foi condenado pelo estupro de outra criança, em 2015, no Povoado Flor do Brejo, também na região de Propriá.

Após diligências realizadas pela polícia, o homem, que encontrava-se foragido há um mês, foi localizado no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, sendo cumprido o mandado. Diante da ação desta quarta, as investigações foram concluídas, com o indiciamento do autor.