Polícia Militar apreende arma de fogo em São Cristóvão

Na noite dessa terça-feira, 18, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu uma arma de fogo, no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. A equipe realizava patrulhamento ostensivo, na região do Rosa Elze, quando foi comunicada pelo Centro de Operações em Segurança Pública (Ciosp) sobre homens que estavam praticando assaltos no Bairro Jabotiana.

Segundo a informação, os suspeitos transitavam em um Gol, com placa adulterada, que estava sendo rastreado pela seguradora de veículos. A partir das pistas apresentadas, os militares localizaram o carro suspeito em um condomínio, mas, ao notar a presença policial, o condutor evadiu-se do local, tomando destino ignorado.

Diante do relato do síndico, e após manter contato com os familiares do suposto infrator, os PMs localizaram uma mochila com um revólver, quatro munições, droga e um casaco. O material apreendido foi conduzido à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Fonte: Ascom PM