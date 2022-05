Polícia Civil de Riachão do Dantas prende condenado por homicídio

Nessa terça-feira (17), a Polícia Civil sergipana, por meio da Delegacia de Riachão do Dantas, deu cumprimento ao mandado de prisão contra Ricardo Silva Moreira Santos, condenado pelo crime de homicídio.

Segundo informações policiais, as investigações foram iniciadas para identificar os possíveis autores do crime de roubo a uma motocicleta ocorrido no último sábado (14). Durante apuração, Ricardo foi identificado e, após consulta, foi encontrado o mandado de prisão expedido pela comarca do município de Pedrinhas.

O delegado Bruno Santana reafirma o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes violentos e ressalta que a população sergipana pode contribuir através do Disque Denúncia, pelo número 181.