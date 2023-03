Polícia Civil de Umbaúba recupera objetos furtados de propriedade rural

A Polícia Civil de Umbaúba recuperou materiais agrícolas furtados de uma propriedade no sítio Santo Antônio, localizado no povoado Guararema, na madrugada do dia 7 de março. Os bens foram recuperados nesta quarta-feira, 15, e devolvidos ao proprietário.

Segundo informações da polícia, entre os materiais encontrados estão um facão, uma tesoura de podar árvore, uma serra, oito litros de fertilizantes, um tonel de 200 litros, um cavador e 5 kg de veneno.

A polícia agora investiga de quem teria sido a autoria do crime e pede que qualquer informação sobre este caso seja repassada ao Disque-Denúncia – 181. O sigilo da fonte é garantido.