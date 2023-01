Polícia Civil divulga imagem de autor de estupro de vulnerável e prostituição infantil em Rosário do Catete

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (10), a imagem de José Ricardo Pinheiro de Lima, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e prostituição infantil contra uma adolescente na cidade de Rosário do Catete. Ele é um dos investigados na Operação Anjos do Sol, que foi deflagrada no mês de dezembro de 2022.

De acordo com as investigações, José Ricardo Pinheiro de Lima pagava ao pai de uma adolescente para manter relações sexuais com a vítima. Além desse crime, ele não quis pagar o valor que era imposto pelo pai e levou a adolescente para uma área de vegetação e cometeu um novo crime de estupro de vulnerável.

Após ser identificado e intimado para prestar esclarecimentos à Delegacia de Rosário do Catete, José Ricardo Pinheiro de Lima fugiu da cidade e não foi mais encontrado. A Polícia Civil solicita que informações sobre a localização dele sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Investigação

De acordo com as investigações iniciadas há cerca de três meses, foi recebida denúncia anônima sobre um suposto estupro praticado contra uma adolescente. A informação também indicava que a jovem vinha sendo explorada sexualmente. A investigação aponta que os pais da adolescente são suspeitos de realizar a prostituição da adolescente desde que ela tinha 11 anos – a vítima atualmente tem 16 anos.