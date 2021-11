Polícia Civil divulga imagens de suspeitos de roubo à casa lotérica em Poço Redondo

A Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos da prática de roubo contra uma casa lotérica no município de Poço Redondo. O crime ocorreu no final do expediente do estabelecimento, na tarde do dia 12 de novembro desse ano.

De acordo com o delegado Weyber Oliveira, dois homens praticaram o crime. “Armados, eles entraram pela porta da frente da lotérica, anunciaram o assalto e levaram todo o dinheiro que estava disponível nos caixas”, detalhou.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime, e, a partir da análise das câmeras de segurança, foi possível capturar imagens dos supostos criminosos. Informações sobre os suspeitos podem ser passadas pelo Disque-Denúncia (181), com sigilo garantido.