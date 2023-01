Polícia Civil esclarece crimes de estupro de vulnerável contra a mesma vítima em Rosário do Catete

A Delegacia de Rosário do Catete esclareceu dois inquéritos remetidos à Justiça sobre o crime de estupro de vulnerável contra uma mesma vítima. Os crimes ocorreram nos anos de 2015 e 2019.

De acordo com as investigações, em 2015, quando a vítima tinha apenas nove anos, um homem de 67 anos aproveitou-se do interesse da criança por animais e a atraiu até sua casa, demonstrando premeditação.

Sob ameaça de matar a criança e sua família, o homem cometeu abusos sexuais por três vezes. Em um dos casos, ele praticou o crime com uma faca na mesa a fim de amedrontar a criança. O investigado foi identificado e indiciado por estupro de vulnerável.

Quatro anos depois, um homem de 20 anos praticou dois atos sexuais com a mesma vítima, engravidando-a. A primeira vez foi consentida, a segunda vez não. Nesta ficou grávida. O segundo investigado era adulto na época. Mesmo o primeiro ato é crime, porque a lei proíbe qualquer ato sexual com menores de 14 anos.

Segundo informações policiais, o segundo investigado persegue a vítima até os dias atuais, por ciúmes, tendo sido necessário a decretação judicial de medida protetiva representada pela Polícia Civil. O suspeito foi indiciado por estupro de vuneravel, um consentido e outro não, e por stalking, que é o crime de perseguição.

Atualmente, a Polícia Civil, em conjunto com a rede de proteção à criança e adolescente de Rosário do Catete vem atuando para combater todos os crimes, em especial os sexuais, contra este grupo vulnerável.