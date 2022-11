Polícia Civil flagra cultivo de mudas de maconha e detém suspeito por tráfico de drogas em Salgado

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante um homem de 35 anos, que estava armazenando e comercializando grande quantidade de mudas de maconha em propriedade rural. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 14, no povoado de Canoas, município de Salgado.

No local informado, foram encontradas diversas mudas de maconha em diferentes estágios de desenvolvimento, assim como uma estufa improvisada. Durante abordagem policial, o suspeito alegou possuir autorização para o plantio do entorpecente, porém não apresentou nenhum documento comprobatório.

Na ocasião, os agentes também encontraram um veículo de passeio, suspostamente utilizado pelo suspeito para o transporte e distribuição das drogas. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Cope para que as medidas necessárias sejam realizadas.

A Polícia Civil orienta que a população colabore repassando informações sobre delitos e suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.