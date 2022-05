Polícia Civil flagra homem por posse irregular de arma de fogo em São Domingos

Nesta quinta-feira, 19, uma equipe de policiais civis lotadas na unidade de São Domingos realizou a prisão em flagrante de homem suspeito por posse ilegal de arma de fogo na região.

Após as informações terem sido repassadas à equipe, os policiais se dirigiram à residência do suspeito, onde encontraram um rifle (espingarda) calibre .22, além de 11 cartuchos enumerados com calibre .12.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e arbitrada fiança, que foi paga pelo conduzido.