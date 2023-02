Polícia Civil investiga tripla tentativa de homicídio em Nossa Senhora das Dores

A Delegacia de Nossa Senhora das Dores informou, nesta segunda-feira (13), que já deu início às investigações sobre uma tripla tentativa de homicídio que ocorreu na madrugada desse domingo (12). As vítimas estariam comemorando a vitória do time pelo qual jogam, quando ocorreu o fato.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, teria surgido uma discussão entre uma das vítimas e sua ex-namorada. “A intriga evoluiu, a ponto de envolver outras pessoas no local. Desse modo, no meio da confusão, um homem, usando arma de fogo, alvejou as três vítimas”, detalhou.

As vítimas foram socorridas por populares, sendo levadas para unidade de pronto-atendimento na cidade. “Após avaliação médica, duas das vítimas foram liberadas, por terem sido atingidas sem gravidade, enquanto a terceira vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgência (Huse), em Aracaju”, informou.

A Polícia Militar fez os primeiros atendimentos à ocorrência. “E a Polícia Civil já deu início às investigações que irão esclarecer a motivação do crime e levarão, ademais, à prisão do suspeito. A Polícia pede que informações e denúncias sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181)”, concluiu o delegado.