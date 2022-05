Polícia Civil prende casal suspeito de prostituição infantil e uso de crianças e adolescentes no tráfico de drogas em Socorro

Nessa segunda-feira (16), a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro e o Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam um casal investigado por tráfico de drogas com uso de arma de fogo, possível prostituição infantil e uso de crianças e adolescentes no tráfico no mesmo município. O homem foi encontrado pela manhã na cidade Estância, e a mulher, à tarde, em Nossa Senhora de Socorro, Região Metropolitana de Aracaju .

As prisões preventiva de ambos foram deferidas pela Justiça e foram realizadas em conjunto com outras forças policiais. Além das equipes do Denarc e DAGV de Socorro, participaram da operação, para o cumprimento das prisões e das buscas, a 7ª Delegacia Metropolitana (7ªDM), a Delegacia Regional de Estância, por meio do núcleo de narcóticos, a Delegacia de Salgado e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A DAGV de Socorro havia iniciado as investigações a partir de suspeitas de que os dois agrediam psicológica e fisicamente crianças e adolescentes, que seriam os filhos da mulher de 14, 12 e três anos. As autoridades policiais indicam que o casal provavelmente forçava as crianças a traficar e os ameaçava de prostituição.

Além disso, os suspeitos já eram investigados por realizarem tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro e em Salgado. A mulher já foi presa por receptação em 2017, quando trocou um objeto furtado por droga do tipo crack com o autor do furto. Diante do crime de tráfico, o Denarc passou a investigar o caso em conjunto com a DAGV.

As diligências policiais apontam que o tráfico era realizado por ambos com o uso de uma arma de fogo.Também se investigam ameaças e agressões físicas na criança e nos adolescentes, além dos fatos de um dos filhos ter transportado drogas em uma mochila escolar. A investigação tenta descobrir se alguns dos filhos foram forçados à prostituição.