Polícia Civil prende dentro de shopping em Aracaju homem que matou desafeto em Capela

Policiais civis da Delegacia de Capela cumpriram um mandado de prisão na tarde desta terça-feira, 19, dentro de um shopping da capital, contra um homem identificado como Breno Reginaldo Santos Oliveira, 22 anos. Ele é apontado como autor de um homicídio ocorrido no povoado Tamanduá, zona rural do município de Capela, há cerca de dois anos.

O autor do crime matou um rapaz com uma arma de fogo após uma discussão por motivo fútil e desde então fugiu do município. Após meses de investigações, os policiais descobriram o paradeiro do foragido, sendo encontrado e preso dentro de um shopping de Aracaju.

O mandado de prisão judicial foi deferido em abril de 2021, após o inquérito policial, presidido pelo delegado Wanderson Bastos, constatar a autoria e materialidade do delito. Reginaldo foi indiciado pelo crime de homicídio e sua prisão já foi comunicada ao Poder Judiciário.