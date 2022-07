Polícia Civil prende dois suspeitos por latrocínio ocorrido em Pedrinhas

Uma ação conjunta das Delegacias de Pedrinhas e Umbaúba resultou nas prisões de Mateus Vitor Batista Feitosa, conhecido como “Mateusinho”, e Mateus Santos de Jesus, de apelido “Tel”, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Os dois são suspeitos de cometer latrocínio contra Alenaldo Salustiano dos Santos, na cidade de Pedrinhas, no dia 26 de maio do ano passado.

As ações foram realizadas na manhã desta segunda-feira, 18, e aconteceram de forma simultânea nas cidades de Umbaúba, coordenada pelos delegados Rafael Brito de Oliveira e Gustavo Mendes Ribeiro, e em Pedrinhas, sob coordenação do delegado Janailson Lima de Oliveira.

Além do latrocínio, Mateus Vitor é investigado por um homicídio ocorrido em Umbaúba, no dia 26 de outubro do ano passado. Em 2021, ele também foi flagrado por tráfico de drogas.

Já o outro suspeito, Mateus Santos, é investigado pelo delito de receptação, ocorrido no dia 27 de julho de 2021, além de possuir passagens por atos infracionais semelhantes ao crime de roubo e lesão corporal.