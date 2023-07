Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prendem em flagrante dois suspeitos por roubos. A detenção ocorreu na tarde desta quarta-feira, 05, no município de Itabaiana.

No decorrer das diligências que tinham como finalidade apurar a prática de crimes de roubo e receptação ocorridos na cidade de Itabaiana e municípios circunvizinhos, foi realizada a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de envolvimento com o crime de roubo.

“Durante a ação policial, foi recuperada uma motocicleta roubada, além de ser constatado que um dos homens que foi preso em flagrante estava em saída temporária do presídio, não tendo retornado no prazo estipulado”, detalhou o delegado Matheus Cardillo, que está à frente das investigações.

No interrogatório, os suspeitos informaram que, em um dos crimes, realizaram imediatamente a troca da placa do veículo, a fim de burlar a fiscalização policial e dificultar a recuperação do bem.

De acordo com as informações obtidas no decurso das investigações, os presos são suspeitos de praticar roubos em Itabaiana e outras cidades, cometidos desde o momento em que um deles foi beneficiado pela saída temporária do presídio.

A Polícia Civil solicita que, informações e denúncias sobre esses e outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.