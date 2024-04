Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante um homem por agredir a própria mãe idosa. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 11.

Segundo as informações policiais, a vítima narrou que o filho exigia dinheiro, a empurrava e proferia xingamento. A Polícia Civil chegou ao local e interveio.

Ainda conforme o apurado, o investigado chegou na casa da mãe embriagado e conduzindo uma motocicleta com placa adulterada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. Mesmo diante do flagrante, ele resistiu à prisão, xingando e ameaçando as pessoas presentes no local.

O investigado foi autuado em flagrante por vias de fato em contexto de violência doméstica, ameaça, injúria, resistência e adulteração de sinal de veículo automotor.