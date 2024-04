A Delegacia Regional de Propriá prendeu em flagrante um homem por violência doméstica. A prisão ocorreu nesta manhã de quarta-feira, 3, na cidade de Propriá. O suspeito foi localizado no flagranteado em um clube, na avenida Tavares de Lira.

De acordo com as informações policiais, a vítima mais uma vez na data de hoje sofreu injúrias e ameaças e compareceu na delegacia, solicitando apoio policial. A vítima informou que o suspeito ameaçou matar familiares com uma arma de fogo.

A vítima informou ainda que localizou uma arma de fogo tipo pistola. Diligências foram realizadas pelos delegados Marcos Carvalho e Diego Declerc junto aos agentes de polícia e na residência foi encontrada a arma, que era de airsoft.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e familiar contra a mulher. A vítima representou junto aos delegados por medidas protetivas de urgência. A arma de airsoft, por ser objeto utilizado no crime de ameaça, foi apreendida, e ficará à disposição da justiça.