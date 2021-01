Polícia Civil prende em Propriá suspeito de homicídio em Simão Dias

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá localizaram e prenderam um homem de 38 anos suspeito da prática de homicídio no município de Simão Dias. A detenção ocorreu durante na noite dessa segunda-feira, 11, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

Segundo o delegado regional de Propriá, João Eduardo, após informações repassadas pela equipe da Polícia Civil de Simão Dias, os policiais da delegacia regional conseguiram localizar e prender o investigado. O suspeito estava na casa de parentes na cidade de Propriá.

Ele não reagiu à prisão e foi encaminhado a uma unidade prisional, onde já encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil destaca que a população também pode contribuir com a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

