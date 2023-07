Policiais civis da Delegacia de Neópolis prenderam em flagrante um homem por posse ilegal de arma de fogo durante cumprimento de mandado de busca contra um homem investigado por ameaçar a ex-companheira. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 27.

De acordo com as informações policiais, o homem ameaçou a vítima de morte e chegou a mostrar uma arma de fogo para intimidá-la. Ele também enviou mensagens com ameaças.

Após deferimento da medida protetiva de urgência, o mandado de busca foi cumprido e foram apreendidos uma espingarda calibre 12 e quatro cartuchos da arma intacta.

Ele foi preso e já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.