Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Laranjeiras

A Delegacia de Laranjeiras da Polícia Civil, junto à Polícia Militar, prendeu um homem pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 09, no município de Laranjeiras.

O crime ocorreu em julho de 2019, durante festa na residência da família. As investigações tiveram início a partir dos relatos dos familiares da vítima, que perceberam a ocorrência do abuso sexual.

“O crime foi comprovado através de perícia médica, além da declaração da vítima e depoimentos das testemunhas”, explica a delegada Luciana Cunha.

Em cumprimento do mandato de prisão definitiva, o autor do crime será transferido para o Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe, após passar pela audiência de custódia no Juízo de Direito da Comarca de Laranjeiras.