Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Itabaiana

A diligência, que se iniciou objetivando a apuração de crime de homicídio praticado em abril deste ano, contou com a participação de policiais lotados na Divisão de Narcóticos de Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, com Tiago foram apreendidos uma pistola calibre .380, com 12 munições intactas e 213 tubos, do tipo eppendorf, contendo substância semelhante à cocaína.

Com Tiago, também foram encontrados centenas de tubos vazios comumente utilizados para acondicionamento de cocaína e um recipiente contendo substância esbranquiçada semelhante à cocaína, munições .32 e 9mm, além de celulares e uma motocicleta.

A droga estava acondicionada na residência de Tiago Santos Silva, sendo a unidade do microtubo comercializada pelo valor de R$ 20,00. O investigado já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e por outros delitos.

As investigações seguirão titularizadas pela Divisão de Homicídios de Itabaiana, e outras diligências seguem em curso. A Polícia Civil orienta que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).