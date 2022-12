Polícia Civil prende investigado por diversos delitos em Monte Alegre

A Polícia Civil de Monte Alegre cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por cometer mais de 11 delitos no período entre outubro e dezembro deste ano. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira, 14.

Segundo a polícia, dentre as infrações apuradas até então, destacam-se invasão de domicílio, tentativa de extorsão, importunação sexual, perseguição contra idoso, ameaça, injúria, receptação e crimes no âmbito de tráfico de drogas.

As investigações também apontaram que o homem detido já foi apreendido por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas, ainda quando era adolescente.

O investigado estava em liberdade por ter sido inicialmente apontado como autor de crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça e invasão de domicílio. Porém, com o aumento do número de infrações – e da gravidade dos delitos – a delegacia municipal solicitou a prisão preventiva do suspeito.

O delegado responsável pelo caso, Artur Herbas, destaca que o processo investigativo passou por algumas dificuldades em virtude do receio das vítimas em prestar boletins de ocorrência.

“Em diversos casos, foi preciso visitar as vítimas em casa para explicar a importância do depoimento e da representação criminal para que a justiça fosse feita contra uma pessoa investigada por tantos delitos. É importante que a população saiba que as forças de segurança estão aptas a trazer os responsáveis por crimes para responder perante a justiça e, além disso, prontas para proteger qualquer um que seja vítima de infrações penais”, explicou.

A Polícia Civil informou ainda que há notícias de outros crimes cometidos pelo investigado, os quais as vítimas não fizeram o registro da ocorrência. A PC reforça que, além dos registros de ocorrências na delegacia, é possível fazer a denúncia de crimes de forma anônima por meio do Disque Denúncia – 181.

O investigado será interrogado em quatro procedimentos que ainda estão em andamento, entre Inquéritos Policiais e Termos Circunstanciados de Ocorrência. Além disso, ele participará de audiência de custódia com a autoridade judicial local e será posteriormente encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça.