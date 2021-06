Polícia Civil prende investigado por homicídio em Canindé de São Francisco

Equipe da Delegacia de Canindé de São Francisco, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prendeu José Cícero da Conceição em cumprimento a mandado de prisão pela prática de homicídio. O crime ocorreu no dia 25 de agosto de 2020, nas proximidades de um bar na rodovia SE-230. A prisão foi realizada na tarde dessa quinta-feira (16).

Segundo o delegado Douglas de Lucena, no dia do crime, o investigado estava em uma motocicleta e abordou Maria Irabeu – a vítima – e a filha. “Ele a acusava de ter agredido a filha dele e, após uma breve discussão, pegou uma faca que estava em sua cintura e desferiu vários golpes, que resultaram no óbito”, detalhou.

José Cícero estava escondido na zona rural da cidade de Itaíba (PE), a 200 quilômetros de Canindé de São Francisco. “Neste local, ele levava uma vida isolada e sequer frequentava a zona urbana com medo de ser preso”, complementou o delegado.