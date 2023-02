Polícia Civil prende investigado por homicídio em Laranjeiras

Policiais civis da Delegacia de Laranjeiras deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Weverton Ranchet Lima dos Santos, conhecido como “Marrom”. Ele é investigado por homicídio. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (23).

De acordo com as investigações, o crime foi praticado no final da noite do dia 11 de fevereiro deste ano, no conjunto Hangebeck, em Laranjeiras. Na data do crime, o investigado chegou ao local pilotando uma motocicleta.

Ainda conforme a apuração policial, o investigado então disparou diversas vezes contra a vítima, que estava em seu carro junto à sua companheira. O homem vítima do crime chegou a ser socorrido, mas morreu no dia 12 de fevereiro. A mulher não foi atingida.

Durante as investigações, Weverton Ranchet Lima dos Santos foi identificado como o autor dos disparos de arma de fogo que resultaram no homicídio da vítima. Ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça.