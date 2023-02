Polícia Civil prende investigado por tripla tentativa de homicídio contra jogadores de futebol em Dores

A Delegacia de Nossa Senhora das Dores informou, nesta sexta-feira (17), que foi cumprido o mandado de prisão temporária contra o homem investigado por ter começado a discussão que resultou na tripla tentativa de homicídio registrada contra três jogadores do time de futebol local. O homem foi reconhecido por um dos jogadores. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (16).

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, na noite do sábado, os jogadores começaram a comemorar na Praça do Jacaré. “Da praça, alguns jogadores foram para uma casa de show em Nossa Senhora das Dores. Um desses jogadores tem uma relação conturbada com uma mulher. Lá, na casa de show, já teria havido uma discussão entre o jogador e a mulher”, detalhou.

Na data da comemoração, esse jogador vai à casa de show com mais dois jogadores do time. “A mulher também estava no local com amigas. No local, a companheira vê o jogador com outra mulher. Então, há uma discussão. Na madrugada do domingo, a festa é encerrada no local, mas as pessoas vão para fora do ambiente. O jogador então encontra outra mulher”, acrescentou.

Então, nessa nova situação, a companheira do jogador o vê com essa mulher. “Nesse meio tempo, um homem aparece e questiona a situação dizendo ser amigo da companheira do jogador, que não gostou dessa intervenção. Há então uma discussão entre o jogador e o outro homem. Outros homens se envolvem na discussão e, em seguida, há os disparos de arma de fogo”, narrou o delegado.

O jogador que motivou a discussão consegue sair do local, junto com outro colega de time, mas um terceiro integrante do grupo ainda permanece sendo agredido. “Ele é atingido por tiros no braço e no ombro. Já nas investigações, esse jogador agredido mais gravemente reconheceu o suspeito como sendo o homem que interveio gerando a discussão que resultou nas agressões contra os jogadores”, relatou.

As investigações continuam em andamento sendo conduzidas pela Delegacia de Nossa Senhora das Dores. A apuração policial já conta com a oitiva de testemunhas e as diligências continuam em andamento para chegar à identificação dos outros envolvidos nas agressões sofridas pelos jogadores do time de futebol local. Informações e denúncias também podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).