Polícia Civil prende mandante e executor de tentativa de homicídio no interior de SE

As Delegacias de Neópolis e Santana de São Francisco prenderam em flagrante José Roberto Oliveira dos Santos e José Alecsandro Gomes Santos, respectivamente mandante e executor de uma tentativa de homicídio. O mandante forneceu a arma de fogo e pagou uma quantia de forma antecipada para a execução do crime. O caso ocorreu nessa quinta-feira (19).

De acordo com o delegado José Accioly, logo após receber a primeira parcela, já com a arma, o investigado pelo crime foi à procura da vítima que trabalha de mototáxi na cidade de Santana do São Francisco. Ao encontrá-lo, o investigado se aproximou e fez três disparos contra a vítima.

Ele fugiu após os disparos, mas chegou a ser identificado. “Fizemos diligências durante todo dia e a noite após recebermos uma informação de moradores do Povoado Saúde que ele estava na residência de parentes. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado”, detalhou.

Após ser preso, em seu interrogatório, ele delatou o mandante do crime, que foi preso em seguida. “O mandante disse que o motivo foi pelo fato da vítima estar convivendo com sua ex-companheira e que por isso contratou o executor que é ex-presidiário”, narrou o delegado.

A arma de fogo foi apreendida no momento da prisão.