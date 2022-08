Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Japaratuba

A Delegacia de Japaratuba prendeu um homem de 22 anos, na manhã desta quarta-feira, 3, em Japaratuba, suspeito de ser autor de um homicídio ocorrido no Povoado São José. O crime aconteceu em fevereiro deste ano e ainda deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com as investigações da polícia, um veículo teria parado na frente de um bar e seus passageiros efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas que estava reunido no local. O delito levou a óbito uma delas e feriu outras quatro.

O suspeito foi detido nesta quarta, para cumprimento do mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. O caso encontra-se à disposição da Justiça.