Polícia Civil prende suspeito de praticar homicídio contra professor em Poço Redondo

Nesta sexta-feira, 16, no Alto Sertão, policiais civis das Delegacia de Canindé de São Francisco e Poço Redondo prenderam Janisson Agustinho de Jesus. A detenção foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão temporária imposto a Janisson. O suspeito é apontado como o executor das facadas que vitimaram o professor José Aribaldo de Campos Lima. O crime ocorreu em 12 de fevereiro, no município de Poço Redondo.

Entenda o caso

Segundo investigações, Janisson e mais três homens estariam bebendo em uma padaria nas proximidades da praça do bairro São José, na cidade de Poço Redondo. De acordo com relatos dos envolvidos, Janisson possuía um relacionamento anterior com a vítima e manteve contato com esta, para que fosse beber com o grupo. O professor aceitou o convite e foi até o local.

Já na padaria, o docente teria combinado com o trio para irem a um local no caminho do povoado Bom Sucesso. Janisson e a vítima teriam seguido juntos num carro e os outros envolvidos foram a pé. No ponto combinado para o encontro, Janisson esfaqueou Aribaldo, após uma discussão. Os homens que tinham ido a pé afirmaram ter avistado Janisson desferir as facadas.

Durante o interrogatório, o autor negou todos os fatos acusatórios. Assim, foram realizadas acareações com os demais envolvidos que estavam no local do homicídio e eles mantiveram suas versões. Janisson permaneceu negando os fatos, apesar das aparentes contradições entre seu depoimento e as provas da investigação policial. O preso está á disposição da Justiça.

SSP