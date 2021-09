Polícia Civil prende suspeito de roubos na região de Itabi e Graccho Cardoso

- Advertisement -

Na manhã de quarta-feira, 29, policiais civis de Itabi e de Graccho Cardoso realizaram uma operação no povoado Coitezeira, no município itabiense, que resultou na prisão preventiva de um homem suspeito de diversos assaltos na região, alguns deles praticados de forma bastante violenta.

De acordo com o delegado Felipe Tócori, as investigações foram iniciadas pelos policiais no âmbito de dois inquéritos, e culminaram, hoje, na prisão do investigado. O suspeito será encaminhado para a 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), onde permanecerá até a audiência de custódia.

Ainda segundo Felipe Tócori, o homem detido também é suspeito de outros crimes em cidades da região. “As investigações continuam e existem suspeitas de que o investigado também está envolvido em roubos praticados em outros municípios, inclusive em Graccho Cardoso”, detalhou o delegado.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).