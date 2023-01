Polícia Civil prende suspeito em flagrante por roubo e crime previsto na Lei Maria da Penha, em Carira

A Delegacia Regional de Carira prendeu em flagrante Jacó Oliveira Santos por roubo do celular da sua companheira e crime previsto na Lei Maria da Penha. A ação ocorreu na noite desta quarta-feira, 25, no Centro do munícipio de Carira.

Segundo informações obtidas pela polícia, a vítima vinha sofrendo ameaças de morte do companheiro e do cúmplice dele, conhecido como Aranha. A dupla é usuária de drogas e agia em conjunto em roubos na região. Na última quarta-feira, a vítima teve sua mão lesionada e o seu celular roubado pelo companheiro.

Após receber a denúncia, a equipe prosseguiu para o endereço informado e realizou a prisão em flagrante de Jacó, porém o segundo envolvido escapou.

Durante diligências, foi constatado que Jacó já respondeu por agressão em Frei Paulo e por roubo no município de Carira.

A população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.