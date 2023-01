Polícia Civil prende três investigados por furto de fiação elétrica em Aquidabã

Equipe da Delegacia de Aquidabã prendeu em flagrante três investigados por furto de fiação elétrica no município. Os suspeitos confessaram a prática criminosa. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (4).

De acordo com o delegado Paulo José, as prisões foram possíveis a partir de investigação iniciada com o registro de boletins de ocorrência que davam conta de que alguns suspeitos estavam furtando cabos elétricos.

“A partir dessas informações a equipe foi em campo, e conseguimos prender três investigados, os quais foram autuados em flagrante e confessaram o crime. Eles estão sendo apresentados à audiência de custódia”, acrescentou.

A ação policial também resultou na apreensão de materiais utilizados no crime. “Apreendemos cabos elétricos, alicate e outros itens utilizados no cometimento desses furtos”, detalhou o delegado.

A Polícia Civil reforça a importância do registro do boletim de ocorrência e destaca que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).