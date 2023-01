Polícia Militar apreende arma de fogo em Poço Redondo

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam uma arma de fogo no município de Poço Redondo, região do Alto Sertão de Sergipe. A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (4).

Segundo informações policiais, a equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de briga entre vizinhos no povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo.

Ao chegar no local, os militares encontraram uma senhora afirmando que seu vizinho possuía uma arma de fogo e estaria ameaçando agredir ela e seu filho.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Os policiais realizaram diligências e apreenderam, na casa do suspeito, a arma de fogo que estaria sendo usada nas ameaças. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Canindé de São Francisco para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM