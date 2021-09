Polícia Civil recupera celulares roubados em Cristinápolis

- Advertisement -

A Polícia Civil de Cristinápolis divulgou, nesta quarta-feira (29), a apreensão de dois aparelhos celulares que foram roubados no município. A ação policial deflagrada em conjunto entre policiais civis da Delegacia de Cristinápolis e da Delegacia-Geral também resultou na identificação de um dos suspeitos.

De acordo com o delegado Daniel Mattos, dois indivíduos subtraíram, mediante grave ameaça com um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares no Povoado Lagoa Seca II, em Cristinápolis.

“Recebemos informações de que um indivíduo teria colocado dois celulares para desbloquear numa assistência técnica especializada em aparelhos celulares. Diante dessa informação a equipe de investigação dirigiu-se ao local citado e constatou que os celulares eram os que haviam sido roubados na noite anterior”, detalhou.

Os aparelhos celulares foram apreendidos e um dos envolvidos no roubo foi identificado. “As investigações continuam com intuito de identificar o outro envolvido, bem como para apurar a participação da dupla em outras investidas criminosas”, citou Daniel Mattos.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).