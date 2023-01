Polícia Civil recupera motocicleta roubada em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio da Delegacia Regional de Itabaiana recuperaram uma motocicleta que havia sido roubada em setembro de 2022. A ação policial ocorreu na tarde dessa quinta-feira (12).

Durante as investigações, os policiais civis receberam informação de que a motocicleta estaria na cidade de Boquim. A equipe foi ao município, identificou e responsabilizou alguns suspeitos e recuperaram o veículo.

De acordo com o delegado Josenildo Brito Nascimento, as investigações continuarão com a finalidade de recuperar outros veículos e identificar outros possíveis envolvidos com o crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.