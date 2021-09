Polícia encontra 374 pedras de crack em bolsos de calças

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu 374 pedras de crack e 52 gramas de maconha no município de Canindé de São Francisco, no Sertão do estado.

Uma mulher foi presa e dois menores apreendidos, um deles é filho dela. Com eles, a polícia ainda encontrou R$ 415,00.

As pedras estavam escondidas em pequenas porções, espalhadas em várias calças jeans, em uma casa no bairro Olaria.

Policiais realizavam patrulhamento de rotina na localidade, nessa quinta-feira, 2, quando passaram por uma rua e perceberam uma correria. A mulher, os dois meninos e outras pessoas correram para dentro de casa ao avistarem a guarnição, isso chamou a atenção dos policiais.

O caso foi encaminhado à delegacia de Canindé.

Com informações da Fan F1