DO CÉU AO INFERNO: Concursados fazem mais uma manifestação em Graccho Cardoso

Resolvemos fazer esse texto na coluna “Opinião e Crítica”, para dar mais profundidade ao assunto.

Em 2018 dezenas de pessoas fizeram o concurso público realizado pela prefeitura municipal de Graccho Cardoso e o que parecia ser um sonho para quem foi aprovado, acabou virando um pesadelo.

Todo mundo sabe que a vida de um concurseiro é cheia de renúncias. São noites em claro, finais de semana trancado dentro do quarto, menos contato com amigos e até mesmo com os próprios familiares.

Mas nem isso foi capaz de sensibilizar o prefeito Arakem, pois assim que assumiu o mandato em janeiro deste ano, resolveu descumprir uma promessa feita em campanha.

De lá para cá, apenas uns poucos concursados foram reconvocados para voltar ao seu posto de trabalho, e o pior, a grande maioria pessoas que são ligadas a gestão ou que entraram através de uma ordem judicial.

Na manhã desta sexta-feira, mais uma vez os concursados estiveram fazendo mais um protesto em frente a prefeitura do município, para cobrar aquilo que lhes é de direito. O emprego e o pagamento pelos dias trabalhados, que pasmem, o prefeito não pagou.

É como diz o ditado no meio político: “Mais vale alguns CCs na mão do que um concursado empregado”.