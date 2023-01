Polícia Militar apreende armas e drogas em Poço Redondo

Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam duas armas de fogo, dois veículos e um pé de maconha no povoado Queimada Grande, Zona Rural de Poço Redondo. Fato ocorreu nessa quinta-feira (12).

Segundo as informações policiais, as equipes receberam uma denúncia de tráfico de drogas nas proximidades de um dos riachos do povoado, e foram ao local informado para averiguar a situação.

Ao se aproximarem do riacho, os policiais avistaram três suspeitos em duas motocicletas. Eles abandonaram os veículos e fugiram pela vegetação de caatinga, depois de caírem tentando escapar da aproximação policial.

Durante as buscas pelos suspeitos, que não foram localizados, os militares apreenderam vários objetos descartados pelo trio durante a fuga.

Nas margens do riacho, os policiais se depararam com um plantio de maconha. Todos os materiais, assim como os veículos abandonados, foram encaminhados à delegacia local para demais medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM