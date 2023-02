Polícia Militar apreende entorpecentes no município de Salgado

Equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) apreenderam uma quantidade relevante de entorpecentes no município de Salgado, na noite dessa segunda-feira (27).

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais receberam a informação de que um homem conhecido como ‘boladão’ gerenciava o tráfico de drogas no Povoado Água Fria.

Também de acordo com a denúncia, o suspeito realizava disparos de arma de fogo em via pública com o objetivo de inibir possíveis denúncias de moradores.

Os agentes descobriram que o suspeito morava em uma residência localizada no Conjunto Irmã Dulce, juntamente com sua irmã.

Na averiguação, os policiais não encontraram o homem no local. No entanto, a irmã do suspeito confessou que ele escondia uma quantidade relevante de entorpecentes no imóvel.

Após receberem autorização da mãe do suspeito, os policiais realizaram buscas no imóvel e apreenderam dois tabletes de substância análoga à maconha, uma pedra de crack de tamanho médio, 38 buchinhas de crack, nove buchinhas de maconha e quatro munições calibre .22.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.