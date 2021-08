Polícia Militar apreende som automotivo em Maruim

Na noite de ontem, 8, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) apreenderam uma aparelhagem de som automotivo no Município de Maruim.

Os militares foram acionados por volta das 18h pelo Ciosp, para verificar uma denúncia de perturbação do sossego em um bar no Bairro São José.

Ao chegarem no endereço informado, os policiais constataram a existência do som abusivo.

O proprietário do veículo foi identificado e informado sobre a apreensão do equipamento sonoro e a confecção do TCO. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista de Maruim.

Fonte: Ascom PM/SE