Polícia Militar combate o comércio ilegal de aves silvestres em Itabaiana

Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreenderam 51 aves silvestres comercializadas ilegalmente no município de Itabaiana. A ação foi desencadeada na manhã dessa quarta-feira (8).

Com o objetivo de combater o comércio ilegal de aves silvestres na região Agreste do estado, policiais do Pelotão Ambiental intensificaram os trabalhos no município de Itabaiana.

Durante fiscalização no local conhecido como ‘feira das trocas’, os agentes localizaram 51 aves, todas da espécie da nossa fauna, mantidas em gaiolas e cumbucos de maneira ilegal.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Os proprietários dos pássaros perceberam a ação dos policiais e deixaram o local com destino ignorado. As aves foram catalogadas e soltas em seu habitat natural.