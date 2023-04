Polícia Militar conduz marido à delegacia por violência doméstica em Glória

Nesta terça-feira, (04), policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar de Sergipe (4º BPM) conduziram um casal à delegacia por violência doméstica no Povoado Tanque Novo, em Nossa Senhora da Glória.

No início da tarde, os militares foram acionados pelo Ciosp 190, que informou sobre uma mulher que estaria sendo agredida pelo companheiro no povoado, e se deslocaram imediatamente ao endereço do casal.

Chegando ao local, foram recebidos pela vítima, que estava impedida de entrar na residência, e sendo ameaçado pelo marido. Segundo ela, ele ameaçou “picotar a mulher com faca”, caso ela entrasse na casa. A vítima relatou que já foi agredida outras, e sempre era ameaçada de morte quando tentava chamar a polícia.

Ambos foram conduzidos para à delegacia para providências cabíveis que o caso requer.

Informações da PM