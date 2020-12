Polícia Militar cria Núcleo Institucional para ampliar ações de enfrentamento à violência doméstica

Durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 14, no Quartel Central, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, oficializou a criação de um Núcleo Institucional, com o objetivo de padronizar e ampliar as ações de combate à violência doméstica no âmbito da PMSE.

O Núcleo Institucional ficará subordinado à 3ª Seção do Estado Maior, com a tarefa de preparar os policiais militares para o atendimento dos crimes previstos na Lei Maria da Penha.

“Com a criação do núcleo estamos dando um grande passo, que apesar de somente agora está vindo a público, vem sendo criteriosamente planejado há mais de um ano, de acordo com a realidade da nossa Corporação. Como resultado, vamos criar a nossa própria formatação, para atendermos da melhor maneira possível às pessoas vítimas de violência doméstica em Sergipe”, explicou o coronel Marcony Cabral.

Ele, no entanto, esclareceu que as ações não se resumem apenas no serviço de policiamento ostensivo direcionado a combater esse tipo de violência. De acordo com o comandante-geral, existe uma ampla rede de assistência às vítimas de violência doméstica que precisa funcionar de maneira coesa.

A coordenadora da Ronda Maria da Penha no município de Estância, capitã Fabiola Góes, escolhida também para a direção do Núcleo Institucional, agradeceu pela oportunidade, que para ela, mais do que uma tarefa especifica, é uma filosofia de trabalho.

“A reunião com o comando da Corporação nos permitiu alinhar ações e avançar no enfrentamento à violência doméstica, principalmente, no que diz respeito à ampliação do trabalho da Polícia Militar. Com a criação da coordenadoria, vamos ter a possibilidade de expandir gradativamente as ações para mais batalhões, por meio da capacitação dos policiais que já atuam no policiamento ostensivo destas unidades”, comentou.

A criação da coordenadoria facilitará a padronização das ações, bem como, passará a reunir todos os dados referentes à Ronda Maria da Penha de cada batalhão. “É um grande avanço, pois reuniremos concretamente ações e estatísticas sobre o enfrentamento da violência doméstica no estado, no âmbito da PMSE”, finalizou a capitã Fabiola.

Ainda durante a reunião, os participantes enalteceram a iniciativa do Projeto Agreste Pela Vida (Agrevida), desenvolvido pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), no município de Itabaiana, que embora trabalhe com temas de combate ao suicídio e às drogas, desenvolve um importante trabalho de combate à violência doméstica naquela região.

“Foi com muita satisfação que participamos da implantação do Núcleo Institucional e recebemos a informação do início da capacitação dos policiais militares que atuarão no enfrentamento dos crimes de violência doméstica”, enfatizou o tenente Alexandre Soares, coordenador do Projeto Agrevida, que somente neste ano, atendeu mais de 169 mulheres com medidas protetivas na cidade de Itabaiana.

O subcomandante da PMSE, coronel Paulo Paiva; o comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Fábio Rolemberg; o comandante do Centro de Ensino e Instrução, coronel Wiliam Vasconcelos e o chefe da 5ª Seção do Estado Maior, tenente-coronel Fábio Machado, também estiveram presentes na reunião.

Fonte: Ascom/PMSE