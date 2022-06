Polícia Militar flagra jovem tentando vender moto roubada pela internet em Socorro

No último sábado (25), equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM) apreenderam um jovem de 17 anos que tentava vender uma moto roubada em um aplicativo de vendas pela internet, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada por um homem que disse ter sido roubado no dia 13 de maio deste ano, e que, segundo informações, sua moto estava rodando no bairro Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. Ele afirmou ainda que alguém estava tentando vender o veículo pela OLX, por isso fez contato com o vendedor e marcou para ver a moto antes de realizar a compra.

No momento marcado, os militares também chegaram e abordaram o suposto proprietário do veículo, uma Honda CG preta, placa NVG-1E63, mas no momento da negociação a moto estava com outra placa, a BRA 2K44, e com chassi e numeração de motor adulterada.

O rapaz de 17 anos informou que teria comprado a motocicleta de uma outra pessoa, e forneceu o nome, o cpf e o endereço do outro suspeito. A PM foi até a residência informada, mas não encontrou o homem em casa. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: PM/SE