Polícia Militar localiza caminhoneiro desaparecido em Umbaúba

Policiais militares da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), na noite do último sábado (03), localizaram um caminhoneiro que estava desaparecido há três dias na cidade de Umbaúba, interior de Sergipe.

Familiares do senhor Gilson Mario Pereira Antunes entraram em contato com a guarnição de Umbaúba, noticiando seu desaparecimento há 3 dias. Os policiais foram informados que o caminhoneiro havia sido contratado para levar uma carga do estado de Minas Gerais para a cidade de Recife/PE.

Em contato com a empresa proprietária do caminhão, a família foi informada que o veículo encontrava-se em um Posto de combustível, às margens da BR 101, no município de Umbaúba. Diante das informações e do registro fotográfico, a Polícia iniciou as buscas nas proximidades e, após algumas horas, o Sr. Gilson foi localizado bastante assustado.

No seu relato, informou que passou esses dias escondido no mato, relatando situações imaginárias de perseguição a sua pessoa. Os familiares foram informados que a vítima havia sido localizada com vida e estava hospedada em uma pousada.