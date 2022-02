Polícia Militar prende casal e apreende arma de fogo em Estância

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam, nessa segunda-feira (14), um casal e apreenderam uma arma de fogo na cidade de Estância, Região Sul de Sergipe. O homem é suspeito de atirar na casa de um desafeto.

Segundo relato policial, a equipe recebeu informações sobre uma tentativa de homicídio no Bairro Alagoas, em Estância. Segundo informações, o suspeito efetuou quatros disparos de arma de fogo, que atingiram a porta da casa de um desafeto na noite do último domingo (13). Ao iniciar as buscas, os militares depararam-se com um homem em atitude suspeita e deram voz de parada, porém não foram atendidos.

Ainda segundo os relatos policias, o suspeito foi alcançado logo em seguida, e disse que a arma estava escondida no guarda-roupa da casa dele. Assim que chegaram ao local, uma mulher, que se apresentou como esposa, entregou aos militares um revólver calibre 32, com cinco munições, sendo duas picotadas.

Diante dos fatos, o casal e arma apreendida foram encaminhados à delegacia para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE